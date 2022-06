Traffico Roma del 22-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeben trovati dalla redazione incolonnamenti per incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e la Appia incidente anche in città in via Salaria in prossimità di via di Villa Ada Ci sono rallentamenti in via della Pineta Sacchetti in prossimità di via di Villa Maggiorani disagi per incidente anche in via del Fosso dell’Osa altezza di via Larino zona Villaggio Prenestino a Castel Fusano per un incendio nei pressi di strada Ci sono rallentamenti sulla carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo all’altezza del Viale della Villa di Plinio prudenza San Basilio per un veicolo in fiamme in via Montegiorgio all’altezza di via Fabriano ricordiamo infine che da stamani per una perdita idrica è stata chiusa alvia dell’Acqua Acetosa Ostiense all’altezza del sottovia della ...