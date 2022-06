Sigillo d' Ateneo a Urbino per l' allenatore della nazionale di volley Davide Mazzanti | ' Lo stile ci rende differenti non il genere'

PubblicitĂ

Adesso chiamatelo pure dottor Davide Mazzanti . L'allenatore della Nazionale femminile italiana di pallavolo ha ricevuto ild'da parte del rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini . Il commissario tecnico fanese è un ex studente: è stato iscritto per qualche tempo nella facoltà di Ingegneria ...Gli stessi doni con cui sono state omaggiate le università europee visitate sono il simbolo del legame potente dato dalla cultura: una pergamena a firma della Rettrice , ildell', i ... Sigillo d'Ateneo a Urbino per l'allenatore della nazionale di volley Davide Mazzanti: «Lo stile ci rende diffe Adesso chiamatelo pure dottor Davide Mazzanti. L'allenatore della Nazionale femminile italiana di pallavolo ha ricevuto il Sigillo d'Ateneo da parte del ...Domani alle ore 11 nell’Aula Magna di Palazzo Battiferri, in via Saffi 42, il MagnificoRettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, conferirà il Sigillo d’Ateneoall’allenatore della Nazional ...