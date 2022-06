Quando Di Maio diceva: “Molli il partito? Dimettiti” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Abbiamo deciso di lasciare il M5s, che da domani non è più la prima forza in parlamento. Da oggi inizia un nuovo futuro. Una forza politica matura dovrebbe aprirsi al confronto, al dialogo, all’esperienza maturata dentro le istituzioni che ci avrebbe dovuto far capire che alcune posizioni del passato erano sbagliate”: così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato la rottura con il Movimento 5 Stelle. Una separazione annunciata, detta fra le righe ed esplicitata ieri prima del discorso del Premier Draghi in Senato. Ed è così che Di Maio, una volta in prima linea di quella che chiamava “famiglia”, ha deciso – con a seguito circa 60 parlamentari – non solo di abbandonare il Movimento, legittimo, ma di creare una nuova forza politica. “Insieme per il futuro”: così si chiama la creatura appena nata che, come ha spiegato il Ministro, si basa ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Abbiamo deciso di lasciare il M5s, che da domani non è più la prima forza in parlamento. Da oggi inizia un nuovo futuro. Una forza politica matura dovrebbe aprirsi al confronto, al dialogo, all’esperienza maturata dentro le istituzioni che ci avrebbe dovuto far capire che alcune posizioni del passato erano sbagliate”: così il Ministro degli Esteri Luigi Diha annunciato la rottura con il Movimento 5 Stelle. Una separazione annunciata, detta fra le righe ed esplicitata ieri prima del discorso del Premier Draghi in Senato. Ed è così che Di, una volta in prima linea di quella che chiamava “famiglia”, ha deciso – con a seguito circa 60 parlamentari – non solo di abbandonare il Movimento, legittimo, ma di creare una nuova forza politica. “Insieme per il futuro”: così si chiama la creatura appena nata che, come ha spiegato il Ministro, si basa ...

