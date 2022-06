Nuoto, Mondiali 2022: Alessandro Miressi ottavo nei 100 sl. Oro a David Popovici di un soffio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente da fare per Alessandro Miressi nella Finale dei 100 stile libero dei Mondiali 2022 di Nuoto in corsie. L’azzurro si è dovuto accontentare dell’ottavo posto nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), lontanissimo dai suoi migliori tempi e non in condizione evidentemente. Il riscontro di 48.31 ha posto l’accento su tutto quello che non è andato in questa rassegna iridata non è andata. Un passaggio giusto quello del piemontese ai 50 metri di 22.82, ma poi nella seconda vasca si è spenta letteralmente la luce. Un’azione poco propulsiva quella di “Mirex” che si è dovuto inchinare ad altri con tempi che, in una forma ottimale, sarebbero potuti essere i suoi anche con un certo agio. Oggi invece c’è un secondo 50 metri di 25.49 a condannarlo. L’oro è andato al giovanissimo, classe 2004, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente da fare pernella Finale dei 100 stile libero deidiin corsie. L’azzurro si è dovuto accontentare dell’posto nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), lontanissimo dai suoi migliori tempi e non in condizione evidentemente. Il riscontro di 48.31 ha posto l’accento su tutto quello che non è andato in questa rassegna iridata non è andata. Un passaggio giusto quello del piemontese ai 50 metri di 22.82, ma poi nella seconda vasca si è spenta letteralmente la luce. Un’azione poco propulsiva quella di “Mirex” che si è dovuto inchinare ad altri con tempi che, in una forma ottimale, sarebbero potuti essere i suoi anche con un certo agio. Oggi invece c’è un secondo 50 metri di 25.49 a condannarlo. L’oro è andato al giovanissimo, classe 2004, ...

