Maradona, 36 anni fa Mano de Dios e gol secolo in Argentina-Inghilterra (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono passati 36 anni dalla partita più iconica della carriera di Diego Armando Maradona. Il 22 giugno 1986 andava in scena il quarto di finale più atteso del mondiale messicano tra Argentina e Inghilterra e il Pibe de Oro metteva in atto il suo show: il vantaggio se lo procura con quello che passerà alla storia come ‘Mano de Dios’, un tocco beffardo a ingannare il portiere. Il raddoppio lo firma con il ‘Gol del secolo’. Se a farlo è il più grande di tutti i tempi, allora anche un gesto scorretto come segnare di Mano può passare alla storia, senza essere alla fine più di tanto condannato. Maradona lo fece in un Mondiale che lo vide portare finalmente l’Albiceleste sul tetto del mondo. Il suo stacco al 51? beffò il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono passati 36dalla partita più iconica della carriera di Diego Armando. Il 22 giugno 1986 andava in scena il quarto di finale più atteso del mondiale messicano trae il Pibe de Oro metteva in atto il suo show: il vantaggio se lo procura con quello che passerà alla storia come ‘de’, un tocco beffardo a ingannare il portiere. Il raddoppio lo firma con il ‘Gol del’. Se a farlo è il più grande di tutti i tempi, allora anche un gesto scorretto come segnare dipuò passare alla storia, senza essere alla fine più di tanto condannato.lo fece in un Mondiale che lo vide portare finalmente l’Albiceleste sul tetto del mondo. Il suo stacco al 51? beffò il ...

