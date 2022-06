L'ora di Romelu: Inter - Lukaku, manca solo l'ufficialità. Inzaghi rinnova fino al 2024 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lukaku - Inter, è fatta e Inzaghi festeggia il rinnovo con il ritorno più atteso. Per il secondo futuro in nerazzurro di Romelu Lukaku bisognerà attendere ancora poche ore per questioni burocratiche, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022), è fatta efesteggia il rinnovo con il ritorno più atteso. Per il secondo futuro in nerazzurro dibisognerà attendere ancora poche ore per questioni burocratiche, ...

Pubblicità

biscone69 : RT @MarcoReNer_azz: La dorsale a salire…Bremer, Marcelo, Romelu….tronco devastante per il campionato italiano. #Inter ora portami Gleison ???? - biscone69 : RT @sergiogali5: Romelu sei scappato lo scorso anno dopo esser diventato il Re di Milano. Ora che tornerai farai la felicità di molti tifo… - MarcoReNer_azz : La dorsale a salire…Bremer, Marcelo, Romelu….tronco devastante per il campionato italiano. #Inter ora portami Gleison ???? - sneak4ndstyle : @loca_acm Non vedo l'ora di vedere romelu ed il turko cagarvi al derby?? - AngelOne_ : Al netto magari di accordi già presi, ci sta anche che Dybala stesso sia consapevole ora, con l’arrivo di Lukaku, d… -