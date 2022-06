Juventus | idea Fabian Ruiz

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo Kalidou Koulibaly, sembra cheabbia messo gli occhi su un altro giocatore del Napoli, ovvero. Il centrocampista spagnolo ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra un anno a Giugno 2023. Il presidente partenopeo valuta il suo giocatore circa 30 miliioni di euro, cifra che però a L'articolo

Pubblicità

Roberta_Siro : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Juventus, dalla #Spagna arrivano notizie su una possibile trattativa per #Neymar ???? Il brasiliano è in rotta con il… - ZonaBianconeri : RT @ZCazoo: #Neymar alla #Juventus entro metà Luglio darà una risposta alla dirigenza,la destinazione piace e lo stuzzica l’idea di giocar… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Cagliari, Capozucca studia l’attacco: nuova idea dalla Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA… - ZCazoo : #Neymar alla #Juventus entro metà Luglio darà una risposta alla dirigenza,la destinazione piace e lo stuzzica l’id… - TuttoJuve24 : Calciomercato Cagliari, Capozucca studia l’attacco: nuova idea dalla Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -

Juventus News 24

... chi ha sottratto al giovane Omar, super tifoso della, il pallone autografato dal celebre ... "L'che sta alla base di questo laboratorio cinematografico è introdurre uno sguardo ironico ...... altrimenti sarà divorzio -Compagnon a destra Ore decisive per conoscere il futuro di Leandro ... 20enne di proprietà della, che lo ha comprato lo scorso anno dall'Udinese per quasi 4 ... Renato Sanches Juve, nuova idea a centrocampo Sfida al Milan Non solo Kalidou Koulibaly, sembra che Juventus abbia messo gli occhi su un altro giocatore del Napoli, ovvero Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha ...La Juventus pensa a Neymar che sarebbe in uscita dal PSG: perché la pazza idea di mercato dei bianconeri potrebbe realizzarsi. Nelle ultime settimane sono stati accostati tanti nomi alla Juventus che ...