Si sono avvelenati. Tutti. Un suicidio collettivo perché erano strozzati dai debiti.membri della stessatrovati morti per un patto suicida. Da una ragazzina di 15 anni, la più giovane, ad un'anziana di 72. I corpi sono stati trovati in due case separate che ...La polizia ritiene che lepersone siano morte dopo aver consumato del veleno e che lastesse attraversando problemi finanziari, come riferito dall' Indian Express . Una decisione presa ... Famiglia di nove persone suicida col veleno: «Erano strozzati dai debiti». Tra le vittime anche una 15enne Si sono avvelenati. Tutti. Un suicidio collettivo perché erano strozzati dai debiti. Nove membri della stessa famiglia trovati morti per un patto suicida. Da una ragazzina di 15 anni, ...Una serie tv - vecchia di nove anni - che riflette sulla condizione della famiglia di oggi e riaccende il dibattito politico e sociale sui diritti LGBT ...