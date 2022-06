Elisabetta Canalis: fisico da urlo per lei, un sogno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Elisabetta Canalis, fisico da urlo per lei: l’ex-velina rimane dopo vent’anni ancora un sogno, è davvero da mozzare il fiato. Tra le regine di questa estate non poteva di certo mancare lei, Elisabetta Canalis, che superati i quarant’anni continua a sfoggiare una bellezza a dir poco magnetica; il suo fascino, dai tempi di Striscia la Notizia, sembra essere addirittura aumentato. Bellezza dirompente per la conduttrice (foto: Instagram Elisabetta Canalis).Quasi rispondendo alla sua ex-partner Maddalena Corvaglia (che su Instagram ha dato sfoggio del suo corpo marmoreo con diversi scatti) la Canalis si è mostrata in bikini, ricordando a tutti il suo corpo da sogno; eccola, una ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022)daper lei: l’ex-velina rimane dopo vent’anni ancora un, è davvero da mozzare il fiato. Tra le regine di questa estate non poteva di certo mancare lei,, che superati i quarant’anni continua a sfoggiare una bellezza a dir poco magnetica; il suo fascino, dai tempi di Striscia la Notizia, sembra essere addirittura aumentato. Bellezza dirompente per la conduttrice (foto: Instagram).Quasi rispondendo alla sua ex-partner Maddalena Corvaglia (che su Instagram ha dato sfoggio del suo corpo marmoreo con diversi scatti) lasi è mostrata in bikini, ricordando a tutti il suo corpo da; eccola, una ...

