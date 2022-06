Ecco il ‘’Taranto Swing Festival’’ edizione 2022

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Torna il ‘TarantoFestival’, la manifestazione che, organizzata dall’Associazione ‘Be’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli tre anni si è imposta a livello nazionale e internazionale. Per tre giorni Taranto sarà la capitale italiana dello: ballerini, appassionati e artisti giungeranno da tutto il mondo nel capoluogo jonico per danzare e scatenarsi sulle note di questa musica irresistibile, coinvolgendo la città in questa loro gioia di vivere! Infatti il ‘TarantoFestival’ non è un mero ‘contenitore di concerti’, ma è l’espressione gioiosa di un gruppo di appassionati che da tre anni lavorano per promuovere e diffondere in riva allo Jonio la cultura dello, la musica che ha rappresentato la colonna sonora dell’America che, tra gli anni Trenta e ...