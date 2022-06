Conte ai gruppi del M5S: sostegno al governo ma nostre battaglie continuano (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'appoggio al governo Draghi rimane l'asse portante della politica del Movimento 5 stelle ma "a determinate condizioni" che sono quelle del rispetto delle sue battaglie. Giuseppe Conte ripete all'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori stellati il messaggio lanciato oggi anche attraverso le interviste in tv. Lo sforzo di Conte, dopo l'emorragia di oltre sessanta parlamentari che hanno aderito alla scissione promossa, è quello di mostrare l'immagine di una comunità ferita ma più coesa e non intenzionata a concentrarsi nello scontro con i fuoriusciti. "Nessun rancore per Di Maio e i suoi", è assieme la promessa e la richiesta che l'ex presidente del Consiglio indirizza alla platea. Conte giura che "si illude chi pensa che saremo meno forti perché abbiamo meno parlamentari" e ribalta l'idea che la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'appoggio alDraghi rimane l'asse portante della politica del Movimento 5 stelle ma "a determinate condizioni" che sono quelle del rispetto delle sue. Giusepperipete all'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori stellati il messaggio lanciato oggi anche attraverso le interviste in tv. Lo sforzo di, dopo l'emorragia di oltre sessanta parlamentari che hanno aderito alla scissione promossa, è quello di mostrare l'immagine di una comunità ferita ma più coesa e non intenzionata a concentrarsi nello scontro con i fuoriusciti. "Nessun rancore per Di Maio e i suoi", è assieme la promessa e la richiesta che l'ex presidente del Consiglio indirizza alla platea.giura che "si illude chi pensa che saremo meno forti perché abbiamo meno parlamentari" e ribalta l'idea che la ...

