Cgil | studio Inps Upb conferma ‘Quota 100' risposta marginale e temporanea

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Quota 100 si è rivelato un provvedimentoe temporaneo, che ha coinvolto solo un terzo delle persone che avevano maturato il diritto e ha lasciato inalterata la prospettiva previdenziale per la stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori”. E' la dichiarazione del segretario confederale, Christian Ferrari, commentando l'analisi die Upb. I datino ''la fondatezza delle stime che laaveva fatto a suo tempo, sia sulla platea coinvolta dalla misura che sulle risorse impegnate. Le nostre previsioni furono da molti contestate, ma i numeri ci hanno dato inequivocabilmente ragione'', afferma il sindacalista. “La nostra posizione - spiega il responsabile della previdenza pubblica per lanazionale, Ezio Cigna- resta ...

Lo afferma Christian Ferrari, segretario confederale Cgil commentando lo studio di Inps e Upb sulla misura per il pensionamento anticipato introdotta nel 2019 per un triennio. 'I 10 miliardi di euro ... E' la dichiarazione del segretario confederale Cgil, Christian Ferrari, commentando l analisi di Inps e Upb. I dati confermano ''la fondatezza delle stime che la Cgil aveva fatto a suo tempo, sia ...