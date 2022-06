Celta: Celta presenta la sua campagna di abbonati per recuperare ciò che è stato perso (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 15:40:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Ea Celta ha perso il 40 per cento della sua massa sociale negli ultimi due anni, e si prepara a recuperarla. All’insegna dello slogan ‘Facciamo la storia’, alle porte del centenarioha presentato questo mercoledì la sua campagna di abbonati che parte subito e durerà fino al 14 luglio. Il club afferma: “aver ascoltato negli ultimi mesi i suoi iscritti, i loro suggerimenti, preoccupazioni e proposte. Da questo dialogo continuo e con un grande sforzo da parte del club è nata la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023?. Tra le novità spicca il nuova categoria sub-30con condizioni straordinarie per gli ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 15:40:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Eahail 40 per cento della sua massa sociale negli ultimi due anni, e si prepara a recuperarla. All’insegna dello slogan ‘Facciamo la storia’, alle porte del centenariohato questo mercoledì la suadiche parte subito e durerà fino al 14 luglio. Il club afferma: “aver ascoltato negli ultimi mesi i suoi iscritti, i loro suggerimenti, preoccupazioni e proposte. Da questo dialogo continuo e con un grande sforzo da parte del club è nata laabbonamenti per la stagione 2022/2023?. Tra le novità spicca il nuova categoria sub-30con condizioni straordinarie per gli ...

