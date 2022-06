Brave and Beautiful: Tahsin svela un segreto importante (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vediamo insieme che cosa succede nella nuova puntata per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca. Anche oggi, 22 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, dove i colpi di scena non sembrano mai bastare, anzi quando pensi che tutto stia tornando nella norma viene sconvolto di nuovo. Cerchiamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vediamo insieme che cosa succede nella nuova puntata per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca. Anche oggi, 22 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento conand, dove i colpi di scena non sembrano mai bastare, anzi quando pensi che tutto stia tornando nella norma viene sconvolto di nuovo. Cerchiamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Anticipazioni di “Brave and Beautiful” dal 20 al 24 giugno 2022 | MondoTV 24 #anticipazioni #braveandBeautiful… - infoitcultura : Brave and Beautiful, anticipazioni 22 giugno: il segreto sul padre di Cesur - infoitcultura : Brave and Beautiful, riassunto del 21 giugno: il piano di Cesur - natilieal : @RiverHag2 KJHDFKJHFKJDHFGG you are so brave and I respect you so much - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: La resa dei conti è vicina ?? Guarda 'Brave and beautiful' in streaming su #MediasetInfinity ?? -