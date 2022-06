Pubblicità

SICULOOO : Non sono paradossalmente pronto a rimpiangere Berardi il 31 agosto - juanito1897 : @willy_signori Locatelli non lo aiuta il contesto tattico e i compagni. Giocare con Pogba lo aiuterà molto, Loca è… - laViscontina : @86_longo @CorSport Entro fine serata uscirà qualche dichiarazione di Carnevali che ci ricorderà che Berardi 'si se… -

Corriere dello Sport

, accostato anche alla Juve e alla Roma , ha dichiarato: " Sareia lasciare Modena e vivere in un'altra città Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un ...Insomma,, uomo mercato in Serie A , sembraa lasciare il Sassuolo per provare una nuova esperienza in un'altra città. Berardi pronto a lasciare il Sassuolo: la moglie svela il futuro Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, dichiara di essere pronto a un cambiamento e sembra pronto a cominciare una nuova esperienza ...Domenico Berardi è uno dei calciatori più 'chiacchierati' del calciomercato di Serie A. L'attaccante del Sassuolo, accostato anche alla Juventus, si è sposato nei giorni scorsi con Francesca Fantuzzi ...