Annucio INPS | niente quattordicesima per questi pensionati

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Luglio è il mese dellaanche per alcuni percepenti la pensione; masono però tra gli esclusi. Ecco quali Con l’avvicinarsi di luglio, molti contribuenti avanzano verso le novità che questo mese offre: il bonus 200 per lavoratori dipendenti e autonomi,e percettori del Reddito di Cittadinanza. Oltre a ciò, si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

InvestireOggi.it

L’Inps ha annunciato di il primo aprile di aver cominciato a preparare per i pagamenti dell’Assegno unico. L’Inps non ha comunicato quando avverranno i pagamenti dell’Assegno unico, ma orientativament ...Solo pochi giorni fa l’annuncio che dal primo luglio per i frontalieri sarebbero ... di natura previdenziale (cioè non saranno soggetti al pagamento del contributo INPS). “Gli Stati a breve ...