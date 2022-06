Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2022 ore 11:30 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 21 GIUGNO 2022 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A24 Roma TERAMO, IL SINISTRO E’ AVVENUTO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE DISAGI, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO SULL’A1 Roma NAPOLI NEL TRATTO TRA LA STESSA Roma TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SI REGISTRANO CODE PER 2 KM VERSO NAPOLI, CON TENDENZA IN AUMENTO PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, AL MOMENTO TRA LA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA, CON ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 GIUGNOORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO, IL SINISTRO E’ AVVENUTO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE DISAGI, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO SULL’A1NAPOLI NEL TRATTO TRA LA STESSATERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD. SI REGISTRANO CODE PER 2 KM VERSO NAPOLI, CON TENDENZA IN AUMENTO PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, AL MOMENTO TRA LA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA, CON ...

Occe64 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Concerto - Stadio Olimpico ?? Domani #22Giugno sul palco Marco Mengoni ? Diverse le modifiche alla #viabilità… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Il cantiere sulla rete del gas di via Collatina, tra via Capranesi e via Semeghini,… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Partiti i lavori sulla rete del gas di via Collatina, la strada è chiusa tra via Ca… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso sulla Laurentina, tra Trigoria e via di Acqua Acetosa Ostiense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Prospero Colonna, tra viale Giuseppe Sirtori e via Portuense -