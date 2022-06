Vaiolo delle scimmie: tutto quello che dovete sapere (Di martedì 21 giugno 2022) Il Vaiolo delle scimmie (causato dal Monkeypox virus), è considerato una zoonosi emergente dal 2004. Si chiama così perché venne osservato per la prima volta nel 1958, quando si verificarono due focolai in un laboratorio danese su primati della specie Macaco cinomologo, ma può venire trasmesso all’uomo anche dai roditori; tutt’oggi non è noto quale sia l’ospite serbatoio, ovvero, l’animale da cui è originata la malattia. Per esempio, noi sappiamo con un certo grado di certezza, che la Covid-19 (causata da SARS-CoV-2) ha come ospite serbatoio i pipistrelli, ed è arrivata all’uomo, quindi c’è stata una zoonosi. Il Monkeypox virus appartiene al gruppo di virus a DNA detti Orthopoxvirus, facenti parte della famiglia dei Poxviridae, a cui appartiene anche il Variola virus responsabile del Vaiolo umano. Originaria ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Il(causato dal Monkeypox virus), è considerato una zoonosi emergente dal 2004. Si chiama così perché venne osservato per la prima volta nel 1958, quando si verificarono due focolai in un laboratorio danese su primati della specie Macaco cinomologo, ma può venire trasmesso all’uomo anche dai roditori; tutt’oggi non è noto quale sia l’ospite serbatoio, ovvero, l’animale da cui è originata la malattia. Per esempio, noi sappiamo con un certo grado di certezza, che la Covid-19 (causata da SARS-CoV-2) ha come ospite serbatoio i pipistrelli, ed è arrivata all’uomo, quindi c’è stata una zoonosi. Il Monkeypox virus appartiene al gruppo di virus a DNA detti Orthopoxvirus, facenti parte della famiglia dei Poxviridae, a cui appartiene anche il Variola virus responsabile delumano. Originaria ...

RobertoBurioni : L'OMS, già distintasi per la tempestività nel dichiarare la pandemia da COVID l'11 marzo 2020, quando mezzo mondo e… - RobertoBurioni : Vaiolo delle scimmie in Italia: 29 casi tutti uomini tranne uno. Altri dettagli importanti nell’articolo. I dati co… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiol… - Pantalaimon83 : RT @Lorenzo_Dedalus: Facciamo un thread con il punto della situazione sul monkeypox (MP) o vaiolo delle scimmie (vi lascerò dei paper da co… - davidebassani : RT @Lorenzo_Dedalus: Facciamo un thread con il punto della situazione sul monkeypox (MP) o vaiolo delle scimmie (vi lascerò dei paper da co… -