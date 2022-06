Ultime Notizie – Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 21 giugno (Di martedì 21 giugno 2022) I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 21 giugno 2022. La combinazione vincente: 12, 16, 32, 46, 60, 83. Numero Jolly: 54. Numero Superstar: 52. Nessun ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati realizzati cinque ‘5’, che vincono 46.163 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 226,3 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Idell’deldi, 212022. La combinazione: 12, 16, 32, 46, 60, 83. Numero Jolly: 54. Numero Superstar: 52. Nessun ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati realizzati cinque ‘5’, che vincono 46.163 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 226,3 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sole24ore : ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è c… - sole24ore : ?? L’ambasciatore italiano in #Russia è stato convocato dal ministero degli Esteri russo: - junews24com : Brunori via dalla Juve: partita la sfida tra i tre club di Serie A - - cesarebrogi1 : Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | Ricciardi: «Virus meno aggressivo d'estate? Non il… -