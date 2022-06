Ultime Notizie – Continua l’espansione di Horizon Automotive

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 giugno 2022)la propria crescita a livello nazionale e annuncia l’arrivo a Torino, in partnership societaria con un importante gruppo di dealer e nuovi brand collegati ai marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Toyota, Lexus, Hyundai e Citroen, compresa un’ampia gamma di veicoli commerciali. Ieri, 20 giugno, è stata infatti costituita nel capoluogo piemontese la nuova societàNord Ovest Srl, che sarà in grado di raggiungere nuovi utenti in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. A poco più di due anni dall’inaugurazione della sede principale a Milano, si sono susseguite l’apertura della filiale a Padova e ora l’arrivo a Torino. Inoltre,si sta espandendo anche in Sicilia al fianco di Katanè Auto Rent. Si tratta di un consolidamento ...