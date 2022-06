Ultime Notizie – Caldo e afa sull’Italia, allerta rossa in due città: 8 in arancione (Di martedì 21 giugno 2022) Italia nella morsa del Caldo con temperature a livelli da record. Con l’inizio dell’estate e l’arrivo dell’anticiclone africano Caronte, da oggi 21 giugno scatta l’allerta – rossa e arancione – in ben 10 città. Bollino rosso per Bolzano e Torino, con allerta massima di livello 3. Bollino arancione, ovvero allerta di livello 2, per Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Verona. Per la giornata di domani, quindi, aumenterà ancora il Caldo: a Bolzano, ancora da bollino rosso, si aggiungerà Bologna; le città in arancione saranno 10, mentre quelle gialle saranno 15 e nessuna verde. E’ quanto riporta il bollettino delle ondate di calore in Italia del ministero della Salute. Il bollino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Italia nella morsa delcon temperature a livelli da record. Con l’inizio dell’estate e l’arrivo dell’anticiclone africano Caronte, da oggi 21 giugno scatta l’– in ben 10. Bollino rosso per Bolzano e Torino, conmassima di livello 3. Bollino, ovverodi livello 2, per Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Verona. Per la giornata di domani, quindi, aumenterà ancora il: a Bolzano, ancora da bollino rosso, si aggiungerà Bologna; leinsaranno 10, mentre quelle gialle saranno 15 e nessuna verde. E’ quanto riporta il bollettino delle ondate di calore in Italia del ministero della Salute. Il bollino ...

