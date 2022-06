Ucraina, Scholz: “estendere vita centrali nucleari non è un’opzione” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cancelliere Olaf Scholz è scettico sull’ipotesi di un prolungato funzionamento delle tre centrali nucleari ancora operative in Germania per compensare la decisione della Russia di tagliare le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. “Non ci sono al momento indicazioni da parte degli esperti sul modo di estendere il funzionamento delle centrali”, ha affermato Scholz, sottolineando che importante è ora utilizzarle per produrre elettricità al fine di risparmiare gas e raddoppiare gli sforzi per accelerare l’espansione delle energie rinnovabili. Le tre centrali nucleari dovrebbero essere chiuse entro la fine del 2022 nel quadro della trasformazione energetica della Germania, la “Energiewende”, verso un’economia libera dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cancelliere Olafè scettico sull’ipotesi di un prolungato funzionamento delle treancora operative in Germania per compensare la decisione della Russia di tagliare le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. “Non ci sono al momento indicazioni da parte degli esperti sul modo diil funzionamento delle”, ha affermato, sottolineando che importante è ora utilizzarle per produrre elettricità al fine di risparmiare gas e raddoppiare gli sforzi per accelerare l’espansione delle energie rinnovabili. Le tredovrebbero essere chiuse entro la fine del 2022 nel quadro della trasformazione energetica della Germania, la “Energiewende”, verso un’economia libera dal ...

