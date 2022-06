Ucraina | Di Maio | ' davanti ad atrocità Putin non potevamo mostrare incertezze'

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Di fronte alleche sta commettendonon, dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare nella storia. Nei giorni scorsi si è acceso un dibattito proprio sul voto di questa mozione. Un dibattito nato dall'esigenza di fare chiarezza su alcune dichiarazioni di dirigenti M5S.ancora in questi minuti sta continuando a bombardare. Non possiamo permetterci ambiguità". Così Luigi Diin conferenza stampa.

Da mesi comunque era noto che la linea politica di Conte, e di gran parte del M5S, sull'invasione russa dell'non era condivisa da tutti. Diin sostanza la giudicava eccessivamente ...'Solo una pace concordata con l'e non imposta può essere una pace duratura', afferma Draghi. Diè seduto alla sua sinistra. Non è allegro, ma sembra comunque sollevato: forse anche per ..."Dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare della storia, con l'Ucraina aggredita o la Russia aggressore. Le posizioni di alcuni dirigenti del M5s hanno rischiato di indebolire il nostro ..."Quando si ricevono gli endorsement dagli aggressori dell'ucraina non si risponde con il silenzio e l'indifferenza ... Dobbiamo stare con il mondo libero". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa.