Traffico Roma del 21-06-2022 ore 17:30 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione incidente sulla A1 Firenze Roma 3 Guidonia Montecelio l'allacciamento con la diramazione di Roma nord verso Firenze prestare attenzione ai possibili rallentamenti in Autosole code per lavori tra il bivio per la Roma Teramo e lo svincolo per la diramazione di Roma sud è in quest'ultima direzione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina in interna tra la nome in tutta la turbano della 24 Code in uscita tra Viale Togliatti e Tor Cervara tangenziale rallentata verso San Giovanni tra la Farnesina e via Salaria bravi code anche verso lo stadio Olimpico tra via delle Valli e via Salaria code a tratti per uscire da Roma sulla ...

