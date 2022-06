Tiro a volo | GP Turchia 2022 | Spada e Sdruzziolo conquistano l’oro nel Mixed Skeet

Leggi su sportface

(Di martedì 21 giugno 2022) E’ grande Italia nelin quel di Konya. Katiusciaed Elia Sdruzziolila medaglia d’oro nella gara delTeam didel Gran Premio Internazionale della. Dopo le delusioni nelle rispettive gare individuali, la coppia azzurra si è riscattata battendo nella finalissima i turchi Nur Banu Ozpak e Mustafa Serhat Sahin con il netto punteggio di 6-2. Il commissario tecnico Andrea Filippetti si è detto molto soddisfatto del risultato: “Una bellissima medaglia d’oro che ci toglie un po’ dell’amaro in bocca che avevamo da ieri per il risultato finale della gara individuale. Con tre dei quattro convocati qualificati per le semifinali ci aspettavamo e probabilmente ci meritavamo qualcosa in più, ma le cose non sempre vanno bene. Oggi ...