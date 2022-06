(Di martedì 21 giugno 2022)per la prima volta., nota al pubblico per le seriee Absentia, ha condiviso un post moltodedicandolo al marito Kris Brkljac, che ha iniziato a insospettire i fan. Domenica, la star, 44 anni, ha pubblicato delle immagini su Instagram per augurare al marito una felice festa del papà. “Buona festa del papà a tutti i papà là fuori, ma soprattutto una felice festa del papà al mio amore”, ha scrittonella didascalia del post. “La migliore decisione che abbia mai preso è stata unire le forze con te. Ti amiamo e siamo così felici di poter condividere questa vita insieme.” L’uso del plurale “noi” ha attirato l’attenzione di molti, che si sono chiesti se fosse un...

Pubblicità

AliceMura109 : RT @howImet_m4rt1n4: pagherei oro per vedere una foto di stana katic incinta - howImet_m4rt1n4 : pagherei oro per vedere una foto di stana katic incinta - lapressata : Mi sto accorgendo di quanto persone amassero castle e stana katic, se avessi avuto twitter un po’ di anni fa mio dio - SimonaUsagix : RT @staiiserena_: stana katic è diventata mamma oddio che bello mi potrei mettere a piangere ???? - SimonaUsagix : RT @lapressata: oddio stana katic è diventata mamma -

OptiMagazine

The Double , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Cielo : film thriller del 2011 di Michael Brandt, con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Odette Yustman, Tamer Hassan,e ...The Double , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Cielo : film thriller del 2011 di Michael Brandt, con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Odette Yustman, Tamer Hassan,e ... Stana Katic è diventata mamma, l’attrice di Castle sorprende i fan con il suo tenero annuncio