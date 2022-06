Qatar 2022, sesso vietato tra coppie non sposate: si rischiano 7 anni di carcere (Di martedì 21 giugno 2022) Novembre si avvicina e con esso si avvicina anche il mondiale in Qatar, un mondiale che fin da subito ha suscitato polemiche e dibattiti. Questo perché il paese ospitante non è conosciuto ai molti come un paese molto sviluppato dal punto di vista umano, ci sono infatti molti divieti e molte leggi che suonano molto strane ai paesi diversi da quello Qatariota. Si è parlato molto anche della costruzione degli stadi, ma in queste ore è arrivata una news dall’Inghilterra che è destinata a far parlare molto a lungo di sé. mondiali 2022 Qatar divieto il Daily Star ha infatti riportato una notizia che non farà sicuramente piacere ai single, o non sposati, che assisteranno alle partite direttamente in Qatar, sarà infatti vietato avere rapporti sessuali tra persone che non sono ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Novembre si avvicina e con esso si avvicina anche il mondiale in, un mondiale che fin da subito ha suscitato polemiche e dibattiti. Questo perché il paese ospitante non è conosciuto ai molti come un paese molto sviluppato dal punto di vista umano, ci sono infatti molti divieti e molte leggi che suonano molto strane ai paesi diversi da quelloiota. Si è parlato molto anche della costruzione degli stadi, ma in queste ore è arrivata una news dall’Inghilterra che è destinata a far parlare molto a lungo di sé. mondialidivieto il Daily Star ha infatti riportato una notizia che non farà sicuramente piacere ai single, o non sposati, che assisteranno alle partite direttamente in, sarà infattiavere rapporti sessuali tra persone che non sono ...

