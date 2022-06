Omicidio Elena | la confessione choc della madre L' ho uccisa mentre ero girata | non volevo guardarla

Pubblicità

rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Le tracce di sangue rinvenute' nell'abitazione di Martina Patti, rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, sono sta… - Gingerly116027 : Certe cose mi scatenano una rabbia feroce. Spero che in carcere la facciano divertire come merita: i bambini SI PRO… - boborobo88 : Omicidio di Elena del Pozzo, il gip: 'La madre lucida quando ha agito' -

Così la 23enne di Mascalucia , rea confessa per l'della figliolettaDel Pozzo , viene descritta nell' ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Danela Monaco Crea. Quindici ...E la piccola, vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta", è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell'deve essere stata necessariamente nel pieno ...La mamma di Elena Del Pozzo, Martina Patti, di 23 anni, rea confessa dell’assassinio, ha ricostruito i momenti in cui ha ucciso la bambina.Martina Patti ricostruisce il momento dell’omicidio della figlia Elena del Pozzo: la donna non ha avuto il coraggio di guardare la figlia per l’ultima volta “L’ho colpita mentre ero girata, non volevo ...