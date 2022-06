Nuoto | Mondiali 2022 | Nicolò Martinenghi si tinge d’argento nei 50 rana | medaglia di legno per Paltrinieri negli 800 sl

(Di martedì 21 giugno 2022) Quarta giornata di Finali e semifinali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede deidiin corsie. Il day-4 ha previsto tante gare e di rilievo con riscontri davvero molto importanti. Pronti, via e nell’atto conclusivo degli 800 stile libero uomini è arrivata un’amaradiper l’Italia. Gregorionon è riuscito a confermare il suo titolo mondiale di tre anni fa, giungendo quarto in 7:41.19 nella prova vinta dal campione olimpico di Tokyo, Bobby Finke (7:39.36, nuovo record americano), a segno con rush finale pazzesco similmente a quanto aveva fatto nei Giochi. A completare il podio il tedesco Florian Wellbrock (7:39.63) e l’ucraino Mykhailo Romanchuk (7:40.05). Ha terminato in sesta posizione Gabriele Detti (7:41.19). Nei 200 stile libero ...

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - giomalago : Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di #nuoto #Budapest2022. Ori per uno spaziale Thomas #Ceccon nei 100 do… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - Adnkronos : Nicolò #Martinenghi torna sul podio: dopo l'oro nei 100 rana, oggi conquista l'argento nei 50 rana. #Nuoto… - Domenic20508867 : RT @fratotolo2: Dopo il nuoto, è il turno del #rugby: trans banditi dai Mondiali: a rischio l’incolumità delle giocatrici. -

Nella giornata deidia Budapest, solo Martinenghi è riuscito a ottenere una medaglia, quella d'argento nei 50 rana. C'era tanta attesa per Paltrinieri e Detti negli 800 metri stile libero , ma nessuno ...Imprendibile il padrone di casa Milak, il nuotatore ticinese ha sfiorato il bronzo aidi Budapest sui 200 metri a delfino. Nella finale dei 200m delfino il ticinese ha chiuso appena fuori dal podio, quarto (a 0'68 dal bronzo), in una gara vinta dal padrone di casa Kristof ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI MONDIALI DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANUOTO) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI MONDIALI DI NUOTO 20.35: Deludenti gli ...Nuovamente straordinario il varesino in questa disciplina dopo l’oro nei 100: gli sfugge la doppietta per soli 3 centesimi. Paltrinieri quarto negli ...