La vera vacanza è vivere come se non fosse una vacanza (Di martedì 21 giugno 2022) L’aliscafo si avvicina all’attracco del porticciolo di Stromboli e, a meno che voi non ci siate già stati altre volte, non avete idea di cosa vi attende. Avete dalla vostra le aspettative, i racconti degli amici e le informazioni lette in articoli online ma niente è sufficiente per anticiparvi che tipo di tempo passerete su questo vulcano. Preparatevi a momenti in cui i sensi dovranno abituarsi a cose inusuali: sentirete rumori nuovi, i piedi toccheranno un calore mai sentito, riuscirete a vedere nel buio e, se avrete voglia, sentirete sapori che non vi lasceranno più. Questa è una guida che non vuole suggerirvi i ristoranti dove mangiare o i locali in cui bere, ma è un invito al vivere normale: fare la spesa, preparare una cena, farsi suggerire qualche ricetta. Perché quello che qui è normale diventerà un ricordo straordinario e vi farà sentire di appartenere a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) L’aliscafo si avvicina all’attracco del porticciolo di Stromboli e, a meno che voi non ci siate già stati altre volte, non avete idea di cosa vi attende. Avete dalla vostra le aspettative, i racconti degli amici e le informazioni lette in articoli online ma niente è sufficiente per anticiparvi che tipo di tempo passerete su questo vulcano. Preparatevi a momenti in cui i sensi dovranno abituarsi a cose inusuali: sentirete rumori nuovi, i piedi toccheranno un calore mai sentito, riuscirete a vedere nel buio e, se avrete voglia, sentirete sapori che non vi lasceranno più. Questa è una guida che non vuole suggerirvi i ristoranti dove mangiare o i locali in cui bere, ma è un invito alnormale: fare la spesa, preparare una cena, farsi suggerire qualche ricetta. Perché quello che qui è normale diventerà un ricordo straordinario e vi farà sentire di appartenere a ...

Pubblicità

ilciccio67 : RT @aishyte: In questi giorni posterò meno perché mi sono concesso una piccola vacanza, la prima vera, dopo tanti anni. Un ciao a tutti g… - aishyte : In questi giorni posterò meno perché mi sono concesso una piccola vacanza, la prima vera, dopo tanti anni. Un ciao a tutti gli amici. - Verdesperanza19 : La vera modah la fai solo se come Torzi vai in vacanza con 30 occhiali da sole da sfoggiare a seconda dell' occasione giusta ?????? #tzvip - CrederciS : J: 'meno male che la vacanza è terminata' Jeru: 'i social sono la verità, la vita vera é altro' E LO SCOPRITE SOLO ORA?! ???? #jeru - uniteicasati : Dai ad Agosto vi fate tutti e due una vera vacanza in Tasmania #jeru -