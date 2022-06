Kostic Juve, i bianconeri hanno una nuova idea: si avvicina l’intesa? (Di martedì 21 giugno 2022) Kostic Juve, intesa più vicina tra le due parti? I bianconeri hanno una nuova idea per arrivare alla firma dell’esterno serbo La Juve e l’Eintracht Francoforte potrebbero presto trovarsi a metà strada per Filip Kostic. Per Leggo la situazione è la seguente: il club bianconeri si ferma a 12 milioni contro la richiesta di 22 fatta dai tedeschi, ma la proposta si potrebbe alzare a 15 milioni più bonus vista la volontà del giocatore di sbarcare in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022), intesa più vicina tra le due parti? Iunaper arrivare alla firma dell’esterno serbo Lae l’Eintracht Francoforte potrebbero presto trovarsi a metà strada per Filip. Per Leggo la situazione è la seguente: il clubsi ferma a 12 milioni contro la richiesta di 22 fatta dai tedeschi, ma la proposta si potrebbe alzare a 15 milioni più bonus vista la volontà del giocatore di sbarcare in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

