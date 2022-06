Ida Platano ha dimenticato Riccardo Guarnieri | per lei arriva un appuntamento inaspettato

Pubblicità

ParliamoDiNews : Uomini e Donne: Ida Platano minacciata di morte | Gossip News Italia #idaplatano #mariadefilippi #UominieDonne… - BlogUomini : Uomini e donne Riccardo Guarnieri ha un altra? Lui e Ida Platano si bloccano su instagram. #uominiedonne #21giugno - mariahshoney_ : @LSantillo_96 IDA PLATANO CHE LO SUPPORTA DALLO STUDIO - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Ida Platano esplode: qualcuno la sta perseguitando - Gossip Italia News #gossipuominiedonne… - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano lo confessa sui social: 'Mi sono innamorata' -

Sui social, la dama di Uomini e Donne,è apparsa molto stanca. Cosa ha fatto Scopriamolo insieme . E' stato grazie al programma di Uomini e Donne chee Riccardo Guarnieri si sono conosciuti. Sono passati un po' di ...... lasciando il centro delle studio a nuove dame e alle incomprensioni amorose dell'amicae di Riccardo Guarnieri. In molti hanno mormorato che Gemma sia in procinto di lasciare per sempre ...Sono una tra le coppie che più hanno fatto sognare i fan di Uomini e Donne, ma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non c'è più niente ...Dama di Uomini e Donne pronta per un appuntamento: chi ha incontrato a Brescia Continua a solleticare la curiosità dei suoi numerosissimi followers Ida ...