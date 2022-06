I figli dei vip e l’idiozia gender: Xavier Musk cambia genere e nome, diventerà “Vivian” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu — Per una sorta di nemesi personale e familiare, il funambolico patron di Tesla, Elon Musk, da sempre contrario alla deriva politicamente corretta di suffissi e pronomi importati dalle istanze Lgbt, si trova ora a dover fare i conti con la decisione del figlio, Xavier, di cambiare genere e nome. Il figlio di Musk cambia genere e nome Il ragazzo diciottenne, avuto da Musk con l’ex consorte Justine Wilson — autrice canadese da cui il miliardario ha divorziato nel 2008 — ha già ampiamente istruito la pratica presso le competenti autorità della Contea di Los Angeles. Il suo prossimo nome sarà Vivian Jenna Wilson, prendendo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu — Per una sorta di nemesi personale e familiare, il funambolico patron di Tesla, Elon, da sempre contrario alla deriva politicamente corretta di suffissi e pronomi importati dalle istanze Lgbt, si trova ora a dover fare i conti con la decisione delo,, dire. Ilo diIl ragazzo diciottenne, avuto dacon l’ex consorte Justine Wilson — autrice canadese da cui il miliardario ha divorziato nel 2008 — ha già ampiamente istruito la pratica presso le competenti autorità della Contea di Los Angeles. Il suo prossimosaràJenna Wilson, prendendo il ...

GiovaQuez : Orsini: 'C'è in ballo il futuro dei nostri figli contro élite politiche'. Ormai parla come quelli che vanno in piaz… - ricpuglisi : 'Ti lamenti della DAD perché usi le scuole come parcheggio dei figli' - Agenzia_Ansa : Uno dei figli di Elon Musk ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiam… - FilomenaGallo55 : RT @FilomenaGallo55: #VergineAddolorata Madre di Gesù Crocifisso, Regina dei dolori, Madre di misericordia e speranza nostra, volgi il Tuo… - real_plug_in : @luckystrike2030 Ma tanto s quelli dei figli non gli importa un cazzo. -