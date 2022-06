Guida all'acquisto - Perché lei: Dacia Spring Expression (Di martedì 21 giugno 2022) Lo spirito originario della Dacia in formato elettrico. Arrivata sul mercato nel 2020, la Spring propone l'approccio di sostanza della Casa rumena: è un'utilitaria a batterie che riesce a combinare le basi della mobilità elettrica con un prezzo contenuto. E centra l'obiettivo, specie sfruttando gli incentivi statali che permettono di abbassare il suo prezzo d'accesso a poco più di 15 mila euro, cifra con la quale si porta a casa questa Ev lunga 3,73 m e larga appena 1,58 m. Il powertrain è composto da un motore elettrico anteriore da 45 CV e 125 Nm di coppia alimentato da una batteria agli ioni di litio da 27,4 kWh. Quest'ultima non è integrata nel pianale come le Ev di ultima generazione, ma prende il posto del serbatoio dell'auto da cui deriva, la termica Renault Kwid. Si ricarica dalla presa posta dietro il logo frontale in corrente alternata fino a ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 giugno 2022) Lo spirito originario dellain formato elettrico. Arrivata sul mercato nel 2020, lapropone l'approccio di sostanza della Casa rumena: è un'utilitaria a batterie che riesce a combinare le basi della mobilità elettrica con un prezzo contenuto. E centra l'obiettivo, specie sfruttando gli incentivi statali che permettono di abbassare il suo prezzo d'accesso a poco più di 15 mila euro, cifra con la quale si porta a casa questa Ev lunga 3,73 m e larga appena 1,58 m. Il powertrain è composto da un motore elettrico anteriore da 45 CV e 125 Nm di coppia alimentato da una batteria agli ioni di litio da 27,4 kWh. Quest'ultima non è integrata nel pianale come le Ev di ultima generazione, ma prende il posto del serbatoio dell'auto da cui deriva, la termica Renault Kwid. Si ricarica dalla presa posta dietro il logo frontale in corrente alternata fino a ...

