F1 | classifica ‘bugiarda’ per la Ferrari Valori equivalenti con la Red Bull | a fare la differenza l’affidabilità

(Di martedì 21 giugno 2022) La graduatoria del Mondiale di F1 parla chiaro, ma se guardiamo nel dettaglio i conti non tornano. Chi lancia l’allarme è sicuramente lache sta pagando a caro prezzo il doppio zero di Baku ed il clamoroso ritiro di Barcellona dopo una prima parte di corsa dominata con il monegasco Charles Leclerc. Il condizionale resta d’obbligo, ma è chiaro che la Rossa sta pagando a carissimo prezzo una spiacevole situazione dopo una prima parte semplicemente perfetta. Sognare è ancora possibile, ma bisogna essere impeccabili se si vuole pensare di intimidire e soprattutto di attaccare le Redche a più riprese hanno mostrato di essere avvicinabili. L’olandese Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez guardano da vicino isti che hanno l’imperativo di limitare i problemi dovuti al. In una ...

Pubblicità

... attesa per lunedì 23 maggio 2022 su Canale 5, si delinea unadei naufraghi sul nome del ... Nicolas Vaporidis, lite con Lory Del Santo: "Finta e"/ "Non la sopporto..." I dati in ...Sul numero 21 del 1967 del "Radiocorriere TV" veniva pubblicata ladi Hit Parade del 12 maggio 8 - Cuore matto, di Little Tony 7 - Sono, di Caterina Caselli 6 - Stasera mi butto,...