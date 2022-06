Esplode il M5s: Di Maio pronto alla scissione, già c’è il gruppo alla Camera (Di martedì 21 giugno 2022) Sarebbero molto più di venti i deputati e almeno sette i senatori pronti a seguire Luigi Di Maio nella scissione del Movimento 5 stelle. Anche la rappresentanza nel governo sarebbe toccata, sempre che l'esecutivo resti in carica all'esito del dibattito parlamentare di oggi sulle comunicazioni di Mario Draghi: oltre al ministro degli Esteri, tre sottosegretari e una viceministra. Secondo fonti parlamentari di area, Di Maio è pronto a mettere fine allo scontro interno con l'ex premier Giuseppe Conte e ad annunciare l'uscita in una conferenza stampa che si dovrebbe tenere dopo la fine della seduta dell'aula del Senato dedicata alle comunicazioni di Mario Draghi sul Consiglio europeo."Si apre una fase transitoria, i numero per il gruppo ci sono alla grande ma nessuno sa ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 giugno 2022) Sarebbero molto più di venti i deputati e almeno sette i senatori pronti a seguire Luigi Dinelladel Movimento 5 stelle. Anche la rappresentanza nel governo sarebbe toccata, sempre che l'esecutivo resti in carica all'esito del dibattito parlamentare di oggi sulle comunicazioni di Mario Draghi: oltre al ministro degli Esteri, tre sottosegretari e una viceministra. Secondo fonti parlamentari di area, Dia mettere fine allo scontro interno con l'ex premier Giuseppe Conte e ad annunciare l'uscita in una conferenza stampa che si dovrebbe tenere dopo la fine della seduta dell'aula del Senato dedicata alle comunicazioni di Mario Draghi sul Consiglio europeo."Si apre una fase transitoria, i numero per ilci sonogrande ma nessuno sa ...

Pubblicità

marcoregni : RT @AnselmoDelDuca: La scissione #M5S esplode esattamente mentre #Draghi parla in #Senato. Più chiaro di così l’attacco a #Conte non poteva… - cmanara77 : RT @AnselmoDelDuca: La scissione #M5S esplode esattamente mentre #Draghi parla in #Senato. Più chiaro di così l’attacco a #Conte non poteva… - AnselmoDelDuca : La scissione #M5S esplode esattamente mentre #Draghi parla in #Senato. Più chiaro di così l’attacco a #Conte non poteva essere - Pretore75 : RT @Misurelli77: Una domandina per tutti i professori di scienze politiche: ma se il M5S esplode,con chi si alleerà il PD? Con Italia Viva… - tonyeldoret : @Misurelli77 Se esplode il m5s? È già esplosa, e il PD furba com'è, si alleerà con la parte esplosa . -