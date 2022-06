"E' un'emergenza nazionale. Più formazione per gli operatori che ne se occupano" (Di martedì 21 giugno 2022) Elisabetta Aldrovandi, Avvocato e Presidente dell’Osservatorio nazionale Sostegno Vittime, spiega perché troppi casi finiscono in modo tragico Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 giugno 2022) Elisabetta Aldrovandi, Avvocato e Presidente dell’OsservatorioSostegno Vittime, spiega perché troppi casi finiscono in modo tragico Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

fanpage : Il Governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale per la siccità - mara_carfagna : L’allarme #siccità non ci coglie impreparati. Il governo è al lavoro da mesi per garantire l’erogazione di #acqua a… - Marilenapas : RT @fanpage: Il Governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale per la siccità - SalvatoreTasco1 : RT @mara_carfagna: L’allarme #siccità non ci coglie impreparati. Il governo è al lavoro da mesi per garantire l’erogazione di #acqua a citt… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Il servizio sanitario nazionale che tutto il mondo ci invidia. E non siamo più nemmeno in emergenza covid. Ma Zingarett… -