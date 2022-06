Draft Nba 2022: data, orario, tv e come seguirlo in streaming (Di martedì 21 giugno 2022) Il Draft Nba 2022 sarà visibile nella notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno in tv: ecco come e dove seguirlo in diretta. Si sono da poco concluse le Finals che hanno visto trionfare i Golden State Warriors, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione, con la prima tappa che al solito consiste nel Draft. Una nottata da seguire con molto interesse, data la presenza dell’italoamericano Paolo Banchero, destinato ad una delle prime scelte, e anche di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che hanno chances di essere possibilmente selezioni durante il secondo giro. L’evento è in programma nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno 2022 alle ore 02:00 italiane e andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209). L’evento sarà inoltre visibile per ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) IlNbasarà visibile nella notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno in tv: eccoe dovein diretta. Si sono da poco concluse le Finals che hanno visto trionfare i Golden State Warriors, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione, con la prima tappa che al solito consiste nel. Una nottata da seguire con molto interesse,la presenza dell’italoamericano Paolo Banchero, destinato ad una delle prime scelte, e anche di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che hanno chances di essere possibilmente selezioni durante il secondo giro. L’evento è in programma nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugnoalle ore 02:00 italiane e andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209). L’evento sarà inoltre visibile per ...

SkySportNBA : Draft NBA, Paolo Banchero a Sky Sport: 'Sono il migliore, voglio giocare per l'Italia' #SkyNBA #NBA - Banjintino : RT @SkySportNBA: Draft NBA, Paolo Banchero a Sky Sport: 'Sono il migliore, voglio giocare per l'Italia' #SkyNBA #NBA - sportface2016 : #Nba, #Banchero in attesa del Draft: 'Sento di essere il miglior talento Nazionale' - bball_evo : NBA DRAFT ???? - Interessante, Chet Holmgren (favorito per la #2) non avrebbe fornito il suo referto medico alla magg… - Luxgraph : Banchero in lizza per draft Nba: 'Sento di essere il migliore' -