Di Maio lascia M5S, baci e abbracci con i membri del suo nuovo gruppo a fine conferenza stampa (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 Termina tra abbracci, baci e foto con alcuni dei 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle per seguire il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il nuovo gruppo "Insieme ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 Termina trae foto con alcuni dei 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle per seguire il ministro degli Esteri Luigi Dicon il"Insieme ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - fanpage : Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle - SkyTG24 : Luigi #DiMaio lascia il #M5S. L'annuncio del ministro degli Esteri durante una conferenza stampa a Roma:… - WTruniger : Ma Di Maio che lascia i 5 Stelle praticamente in diretta nazionale non è un pochino esagerato? - verdiana_v : RT @fanpage: Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle -