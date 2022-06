Dalmine | scontro tra una bici e una moto | un ferito grave

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 giugno 2022)incidente nel pomeriggio di martedì 21 giugno a. Intorno alle 18.15 un 52enne di origini boliviane stava pedalando lungo la strada provinciale quando si è scontrato con unaciletta Bmw in sella alla quale viaggiava una coppia di Boltiere. Sul posto due ambulanze e un’automedica per prestare i soccorsi ai feriti: il boliviano è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Meno gravi le condizioni della coppia. Per accertare la dinamica del sinistro sono intervenuti la Polizia locale die i carabinieri.