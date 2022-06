Da Diawara a Villar. Quelli che... Mourinho non vuol più vedere

(Di martedì 21 giugno 2022) Il primo della lista è Amadouche già sa il suo destino: se non troverà squadra a breve, da luglio si allenerà da solo (stile Fazio, Santon, Pedro e Pastore un anno fa) a Trigoria. Poi ci sono ...

Pubblicità

Gazzetta_it : La Roma vuole sfoltire i ranghi: Diawara, Villar e Florenzi i primi della lista - salida_pod : ?? #MuchoCalor ??? Se Pellegrini fosse un mare: Se Diawara fosse un mare: Se Zalewski fosse una località balneare: S… - giancarloper : martedì 21 le zavorre: darboe ?? diawara ?? coric ?? bianda ?? afena ?? perez ?? ricca… - Sig_Ceretti : @ExiledRomanista Kluivert, Veretout e Perez secondo me hanno un minimo di mercato. Eventualmente anche ElShaa non… - SaverioTolomeo : @_chivvesencula @Tiaguinho_1973 @TizASR Smalling glielo hanno offerto. Lo ha detto lui. Neanche lo voleva. Diawara,… -

TUTTE CESSIONIvale circa 5 milioni, il triplo è quello che la Roma spera di incassare da ... invece, è la cifra che la Roma spera di incassare dalla vendita di Gonzalo: al Getafe ha ...Nei prossimi giorni si attende la fumata bianca per Florenzi al Milan a titolo definitivo, restano da piazzare i vari Veretout,, Carles Perez, Kluivert,, Coric e Bianda . Nel frattempo ...L’elenco è lungo: chi è fuori dal progetto del tecnico e non troverà squadra, si allenerà da solo a Trigoria. E poi c'è ...Il brasiliano via dall’Aston Villa, ma il prezzo è alto. Sabitzer e Aouar le alternative. Bove resta: finora respinte tutte le offerte ...