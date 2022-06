Comune di Benevento e Asia: conferimento presso ecopunti vietato nel weekend (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento e l’Asia ricordano ai cittadini che lo sversamento dei rifiuti presso gli ecopunti è vietato il sabato pomeriggio e la domenica ed è consentito unicamente dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le 19, ed il sabato dalle ore 7 alle 14. Gli utenti potranno lasciare negli appositi cassonetti esclusivamente le seguenti frazioni: indifferenziato, carta e piccoli cartoni, multimateriale, vetro, organico. Altre frazioni di rifiuti, quali ad esempio gli imballaggi di cartone particolarmente voluminosi, gli ingombranti, le pile, gli oli esausti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, non possono essere abbandonati sul suolo e dovranno essere portati presso l’Ecocentro comunale. E’ ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Assessorato all’Ambiente deldie l’ricordano ai cittadini che lo sversamento dei rifiutigliil sabato pomeriggio e la domenica ed è consentito unicamente dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le 19, ed il sabato dalle ore 7 alle 14. Gli utenti potranno lasciare negli appositi cassonetti esclusivamente le seguenti frazioni: indifferenziato, carta e piccoli cartoni, multimateriale, vetro, organico. Altre frazioni di rifiuti, quali ad esempio gli imballaggi di cartone particolarmente voluminosi, gli ingombranti, le pile, gli oli esausti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, non possono essere abbandonati sul suolo e dovranno essere portatil’Ecocentro comunale. E’ ...

anteprima24 : ** #Comune di ##Benevento e #Asia: conferimento presso ecopunti vietato nel weekend ** - TV7Benevento : Comitato sannita Acqua Bene Comune, ANNULLATO IL SIT-IN PREVISTO PER DOMANI - - TV7Benevento : SINERGIA TRA CONSERVATORIO E COMUNE DI BENEVENTO. COLLABORAZIONE SU STRUTTIRE ED EVENTI. CONFERMATO DEL “SAN VITTOR… - TV7Benevento : SIT IN COMITATO SANNITA ACQUA BENE COMUNE IN PIAZZA ROMA - - anteprima24 : ** #Comune-#Conservatorio, riparte la sinergia: il San Vittorino al 'Nicola Sala' ma Mastella chiede ... **… -