Calciomercato Lazio: alzata l'offerta per Carnesecchi (Di martedì 21 giugno 2022) . Lotito ha rilanciato per il portiere dell'Atalanta La Lazio non molla Marco Carnesecchi. È lui il prescelto di Lotito, Tare e Sarri per raccogliere l'eredità di Reina e difendere la porta biancoceleste negli anni a venire. Come riporta Sky Sport, dopo una prima offerta rifiutata dall'Atalanta per l'estremo difensore, il club capitolino ne sta preparando un'altra. La Lazio ha alzato l'offerta portandola a 12 più 3 di bonus, rilancio con il quale spera di convincere i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

