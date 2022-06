Calciomercato Inter no stop | domani le visite di Mkhitaryan

(Di martedì 21 giugno 2022) . I nerazzurri non si fermano Nella giornata disono previste lemediche per Henrikh, il cui trasferimento a zero dalla Roma all’sta per diventare ufficiale. Dopo i controlli di rito, il trequartista armeno diventerà a tutti gli effetti nerazzurro, lo riporta.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Lukaku @Inter prestito a 8 milioni più bonus @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Lukaku, gli aggiornamenti: il #Chelsea ha accettato l'offerta dell'#Inter, manca solo la formalizzazione.… - DiMarzio : .@Inter: fatta per l'arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat…

Manca solo l'annuncio ufficiale, mae Chelsea hanno trovato l'accordo attraverso la formula ... secondo il parlamentare del Pd, è che "non era più un incentivo, ma una droga al. Non ...APPROFONDIMENTI Lukaku -, il ritorno dopo 10 mesi: i 115 milioni, l'addio, la crisi col Chelsea, l'intervista di Natale, il colpo di scena Venduto la scorsa estate ai londinesi per 115 milioni, ... Calciomercato Inter, il punto: chi arriva e chi parte Dopo l'iniziale offerta di 5 milioni dell'Inter per Romelu Lukaku, è arrivata oggi una controfferta dei nerazzurri al Chelsea, che inizialmente chiedeva 10 milioni. La nuova offerta Oggi i nerazzurri ...Lukaku-Inter, è fatta. I nerazzurri sono scatenati in questa prima parte di calciomercato, dopo il rinnovo dell’allenatore Simone Inzaghi fino al 2024 sono in arrivo altri colpi, anche in uscita. L’in ...