Calcio | Inter | ufficiale rinnovo di Inzaghi fino al 2024

(Di martedì 21 giugno 2022) Ora è, Simoneha rinnovato il suo contratto con l'al 30 giugno. Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro in un video pubblicato sul proprio account Twitter in cui ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Chi è Bellanova e perché l’Inter ci vede il futuro #calciomercato - Gazzetta_it : #Dybala-#Inter, summit in vista: c'è da risolvere la grana legata ai bonus - FBiasin : Se (e sottolineo se, cit.) l’#Inter con #Lukaku, dopo aver incassato 115milioni un anno fa: -Lo riprende in presti… - CorSport : #Inter: ufficiale, Simone #Inzaghi ha rinnovato il contratto fino al 2024 ?? - TV7Benevento : **Calcio: Inter, ufficiale rinnovo Inzaghi fino al 2024** - -

La Gazzetta dello Sport

MILANO - Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata: Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto dell'fino al 2024 . Ad annunciarlo con un breve video postato sui propri canali social è stata proprio la società nerazzurra. "Andremo avanti altri due anni insieme " dice il presidente Steven Zhang ,...Il club nerazzurro ne chiede 80 ma la sensazione, come per Lukaku, è che presto si arriverà all'allineamento tra domanda e offerta, con il centrale slovacco - legatissimo all'- che verrà ... Inter, la "missione uscite" è già cominciata: tutti i nodi da sciogliere Il tecnico resterà in nerazzurro per altre due stagioni MILANO (ITALPRESS) - Simone Inzaghi prolunga il suo contratto con l'Inter fino al 30 ...Milano, 21 giu. (Adnkronos) - E' ufficiale il rinnovo dle contratto del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell allenatore ...