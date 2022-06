(Di martedì 21 giugno 2022) "Dobbiamo parlare di un miliardo perso in questi ultimi quattro anni per colpa della pirateria. Nell'anno del Covid poi abbiamo perso un altro miliardo e mezzo di euro per la pandemia.alcuno ...

Senza alcuno aiuto da parte del Governo ilsi sta rialzando da solo" lo ha detto Luigi De, ad della Lega Serie A, durante gli "Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e ...Al centro del diverbio, davvero pesante secondo quanto riferito, ci sarebbero i diritti tv per l'area Mena, medio oriente e nord Africa, con Casini che propone il Qatar e Deche spinge sull'... Calcio: De Siervo 'ci stiamo rialzando senza aiuti Governo' "Dobbiamo parlare di un miliardo perso in questi ultimi quattro anni per colpa della pirateria. Nell'anno del Covid poi abbiamo perso un altro miliardo e mezzo di euro per la pandemia. (ANSA) ...Ci sono stati momenti di tensione tra Casini e l'ad De Siervo durante l'Assemblea della Lega Serie A svoltasi nella giornata di ieri. È questo il retroscena riportato ...