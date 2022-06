Aurora Ramazzotti, calo di pressione per il caldo (Di martedì 21 giugno 2022) Aurora Ramazzotti racconta quello che le è accaduto mentre faceva aperitivo sui Navigli a Milano assieme alla migliore amica Sara Daniele. Aury si accascia a terra per un calo di pressione dovuto al caldo, soccorsa dal personale del bar. Aurora Ramazzotti avverte un malore durante l’aperitivo con Sara Daniele sui Navigli Aurora Ramazzotti era uscita per un aperitivo con la migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, sui Navigli a Milano. Da subito l’influencer aveva postato uno scatto per avvertire il suo pubblico. L’aperitivo si però trasformato presto in un avvenimento poco piacevole per l’influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti è stata vicino allo svenimento per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022)racconta quello che le è accaduto mentre faceva aperitivo sui Navigli a Milano assieme alla migliore amica Sara Daniele. Aury si accascia a terra per undidovuto al, soccorsa dal personale del bar.avverte un malore durante l’aperitivo con Sara Daniele sui Navigliera uscita per un aperitivo con la migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, sui Navigli a Milano. Da subito l’influencer aveva postato uno scatto per avvertire il suo pubblico. L’aperitivo si però trasformato presto in un avvenimento poco piacevole per l’influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros, infatti è stata vicino allo svenimento per un ...

