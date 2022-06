(Di martedì 21 giugno 2022) Un incontro a scopopresso il Lions Club Colli Morenici di Brescia ha visto protagonista Marcele Asi. Un incontro con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’charity denominato Run for SLA (corsa podistica a tappe) di cui l’ Associazioni Sportive e Sociali Italiane, è Ente patrocinatore. Asi, l’impegno con “Run for Sla” Marcel, neldell’appuntamento in cui ha presentato anche il suo libro “Flash. La mia storia”, ha spiegato ildei suoi treche spesso le telecamere immortalano: “Il primo è un segno con le due mani che mima i paraocchi: vuol dire tante cose ma soprattutto il focalizzarmi in quello che voglio veramente. Mi sono reso conto che da quando ho iniziato a concentrarmi su quello che ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Asi premia Jacobs nel corso di un evento benefico per la Sla: “Il perché dei miei gesti rituali”… - ilGiunco : L'agenzia spaziale italiana premia il progetto della scuola maremmana - -

Secolo d'Italia

La premiazione Sul palco dell'Auditorium'Luigi Broglio' nella modalità "una giornata in classe" questa volta ad essere interrogati dai ragazzi sono i ministri dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ...L'assessore Laura LavianoMarco Cecchetti I vincitori: al primo posto Basquiat Bistrot (ex Venanzetti) di Marco ... CB Tigrotto, CB Club Maceratese eSicurezza per le attività di supporto al ... Asi premia Jacobs nel corso di un evento benefico per la Sla: "Il perché dei miei gesti rituali" MASSA MARITTIMA – Il giorno 6 giugno, la 1L dell’indirizzo del Liceo classico dell’IIS Bernardino Lotti ha ricevuto una menzione speciale da parte dell’Asi per la progettazione ... con un ...(ASI) Prende ufficialmente il via, con la pubblicazione del bando, l’edizione 2022 del Premio internazionale di Arte Letteraria “Il Canto di Dafne”, che oltre all’intrinseco valore culturale propone c ...