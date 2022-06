Alvaro Morata e il triste destino dell’eterno sacrificabile: bravo, utile, piace a tutti, ma non fa innamorare mai davvero nessuno (Di martedì 21 giugno 2022) La storia è il rovesciamento esatto dell’idea di poema omerico. Perché al centro della narrazione non c’è il nostos, quel desiderio sfibrante di tornare a casa, ma la malinconia per non aver ancora trovato un luogo dove poter mettere radici. È un qualcosa che ha a che fare con il concetto di eterno ritorno, un’immagine che a forza di essere ricopiata con la carta carbone ha finito suo malgrado per diventare un classico. Perché ogni volta che arriva giugno Álvaro Morata deve fare i conti con un destino sempre in bilico, con la constatazione di essere un superlativo relativo e mai assoluto. Un ottimo giocatore che nessuno vuole accollarsi davvero. Soprattutto a titolo definitivo. È stato così per anni. Ed è così anche in questo torrido inizio di mercato. Mercoledì l’attaccante è tornato ufficialmente all’Atletico Madrid. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La storia è il rovesciamento esatto dell’idea di poema omerico. Perché al centro della narrazione non c’è il nostos, quel desiderio sfibrante di tornare a casa, ma la malinconia per non aver ancora trovato un luogo dove poter mettere radici. È un qualcosa che ha a che fare con il concetto di eterno ritorno, un’immagine che a forza di essere ricopiata con la carta carbone ha finito suo malgrado per diventare un classico. Perché ogni volta che arriva giugno Álvarodeve fare i conti con unsempre in bilico, con la constatazione di essere un superlativo relativo e mai assoluto. Un ottimo giocatore chevuole accollarsi. Soprattutto a titolo definitivo. È stato così per anni. Ed è così anche in questo torrido inizio di mercato. Mercoledì l’attaccante è tornato ufficialmente all’Atletico Madrid. ...

