21 giugno 2002 | Ronaldinho diventa virale

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 21 giugno 2022) Inghilterra Brasile: la partita diIl 21delil Brasile supera i quarti di finale dei Mondiali di Korea e Giappone e vola, per la decima volta in questa rassegna, in semifinale. Il protagonista del match èed uno dei suoi gol. Non è facile fare quello che ha fatto il “gaucho” in quella partita. Assist, gol e espulsione nella stessa partita. Poteva fare di più? Tornando al match della rassegna intercontinentale, i verdeoro, a sorpresa, vanno sotto Lucio intercetta un lancio ma non riesce a lanciare la palla che rimane lì. Ne approfitta il giocatore ex Liverpool e batte il portiere per l’1 a 0. Sul finire della prima frazione di gioco, si accende il giocatore del Psg che parte centralmente e, in slalom, supera i giocatori inglesi prima di ...